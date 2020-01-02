Fenerbahçe Beko, zorlu Atina deplasmanında! Olympiakos'a iddaa'da...

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO



İki ekip de Euroleague'de bu sezon aradığını bulamadı.



4 maçtır yenilen Fenerbahçe özellikle evindeki son Zenit ve Valencia karşılaşmalarını dramatik bir şekilde son topta kaybetti.



16 maçta 6 galibiyeti bulunan Olympiakos'un da durumu pek parlak olmasa da play-off şansları temsilcimize göre daha yüksek. Evlerindeki son 3 maçı galibiyetle tamamlamış olmaları Fenerbahçe için dikkat edilmesi gereken bir unsur...



İyi bir kadroya sahip Sarı-lacivertliler hücumda iyi işler çıkarsa da savunma ve ribaunt konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istediği sonuçları bir türlü alamadı.



Fenerbahçe Beko'da bu maçta sakatlığı bulunan Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely haricinde Obradovic'in kadroya almadığı Joffrey Lauvergne forma giyemeyecek.



İÇİN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki son 5 maçında rakiplerine 80 sayı ve üzeri skor atma imkanı verdi.



Fenerbahçe Beko bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi.



Olympiakos, Euroleague'deki son 10 maçın 7'sinde 80 sayı ve üzeri skor üretti.



Olympiakos, Euroleague'deki son 3 iç saha maçını kazandı.

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olarak iddaa oynanabilen bu kritik Euroleague karşılaşmasına Misli.com üyeleri de yoğun ilgi gösteriyor.



Karşılaşma sırasında