Fenerbahçe Beko, zorlu Atina deplasmanında! Olympiakos'a iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, zorlu Atina deplasmanında! Olympiakos'a iddaa'da... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beko, zorlu Atina deplasmanında! Olympiakos'a iddaa'da...

6 saat önce

FENERBAHÇE BEKOİki ekip de Euroleague'de bu sezon aradığını bulamadı.

Fenerbahçe Beko, zorlu Atina deplasmanında! Olympiakos'a iddaa'da..., System.String[]

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO


İki ekip de Euroleague'de bu sezon aradığını bulamadı.


4 maçtır yenilen Fenerbahçe özellikle evindeki son Zenit ve Valencia karşılaşmalarını dramatik bir şekilde son topta kaybetti.


16 maçta 6 galibiyeti bulunan Olympiakos'un da durumu pek parlak olmasa da play-off şansları temsilcimize göre daha yüksek. Evlerindeki son 3 maçı galibiyetle tamamlamış olmaları Fenerbahçe için dikkat edilmesi gereken bir unsur...


İyi bir kadroya sahip Sarı-lacivertliler hücumda iyi işler çıkarsa da savunma ve ribaunt konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle istediği sonuçları bir türlü alamadı.


Fenerbahçe Beko'da bu maçta sakatlığı bulunan Ahmet Düverioğlu ve Jan Vesely haricinde Obradovic'in kadroya almadığı Joffrey Lauvergne forma giyemeyecek.


İÇİN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!


Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki son 5 maçında rakiplerine 80 sayı ve üzeri skor atma imkanı verdi.


Fenerbahçe Beko bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi.


Olympiakos, Euroleague'deki son 10 maçın 7'sinde 80 sayı ve üzeri skor üretti.


Olympiakos, Euroleague'deki son 3 iç saha maçını kazandı.

ÜYELERİ NE OYNUYOR?


olarak iddaa oynanabilen bu kritik Euroleague karşılaşmasına Misli.com üyeleri de yoğun ilgi gösteriyor.


Karşılaşma sırasında

Malcolm Thomas, Olympiakos, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:09 
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