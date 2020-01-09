Fenerbahçe Beko, zorlu Saski Baskonia deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine...

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SASKI BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO



Olympiakos deplasmanında aldığı galibiyetle eski günlerine dönüş sinyalleri veren Fenerbahçe Beko, play-off için de umutlandı. Üstünde yer alan bir diğer ekip olan Baskonia'yı da yenerek hem bu hedefe yaklaşmak hem de galibiyet serisi başlatmak isteyen Sarı-lacivertliler İspanya'ya iddialı geldi.



Yeni transferleriyle güçlenen temsilcimiz İspanya'dan galibiyetle döndüğü takdirde evinde oynayacağı 3 maçlık seriye oldukça iddialı ve kendine güvenli bir şekilde girecek.



Yeni transfer, takımın eski yıldızlarından James Nunnally ile bir süredir kadroda yer almayan Joffrey Lauvergne deplasman kafilesinde yer aldı.



Barcelona'yı geçtiğimiz hafta devirip, farklı kaybedilen Anadolu Efes ve Real Madrid maçlarının izlerini sildiğini gösteren Saski Baskonia ise, ligdeki Manresa yenilgisiyle bir kez daha "fabrika ayarlarına" geri döndü.



TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- İki ekip arasındaki son 4 maçı Fenerbahçe Beko kazandı.



Fenerbahçe Beko, Euroleague'de çıktığı 324 maçın 190'ını kazandı.



Saski Baskonia, Euroleague'de bu sezon evinde çıktığı 8 maçın 5'ini kazandı.



Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bu sezon deplasmanda çıktığı 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.



Fenerbahçe Beko, Euroleague'de çıktığı son 6 maçta rakiplerine 80 ve üzeri sayı şansı tanıdı.

TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!



Maç öncesi bahis oyunlarında Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, %23 ile temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun galibiyeti!



Sayı bahislerinde ise en çok kuponlara eklenen seçim "Fenerbahçe Beko 76.5 ÜST" olarak dikkat çekiyor...



YAZARI GÖKHAN GERMAN NE DİYOR?



Fenerbahçe Beko geçen hafta Olympiakos'u yenip moral buldu. Çok önemli bir galibiyet aldı. Saski Baskonia ise Barcelona'yı devirip büyük bir sürpriz yaptı. Ama ligde yine mağlup oldular. Coach Ivanovic ile bir şeyler değiştirmek istiyorlar ama kadro yapıları bence çok yetersiz.



Fenerbahçe Beko, Thomas'ta sonra Nunnally'i de transfer etti. Lauvergne takımda kaldı. Vesely de iyileşiyor. Ligin ikinci yarısını daha iyi oynayacaklardır. Bu maçı kazanırlarsa büyük avantaj elde edecekler.



Bu maçta Fenerbahçe Beko'ya güveniyorum. "MS2"