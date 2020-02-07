Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti

1 saat önce

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Bekolu Lauvergne'nin annesi vefat etti, System.String[]

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Fransız pivotu Joffrey Lauvergne'nin annesi hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Joffrey Lauvergne'nin değerli annesinin vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz Joffrey Lauvergne ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Joffrey Lauvergne, Malcolm Thomas, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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