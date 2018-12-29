Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe - Bellona Kayseri Basketbol: 89 - 63

Fenerbahçe - Bellona Kayseri Basketbol: 89 - 63

21 dakika önce

SALON: Metro Enerji SporHAKEMLER: Sertan Kırklar, Umut Özgün Ergün, Sedef YarıcıFENERBAHÇE: Anastasiya Verameyenka 16, Birsel Vardarlı Demirmen 12, Kelsey Plum 22, Bria Hartley 3, Esra Ural Topuz 6, Tuğçe Canıtez 11, Cecilia Zandalasini 7, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 2,...

Fenerbahçe - Bellona Kayseri Basketbol: 89 - 63, System.String[]


SALON: Metro Enerji Spor

HAKEMLER: Sertan Kırklar, Umut Özgün Ergün, Sedef Yarıcı

FENERBAHÇE: Anastasiya Verameyenka 16, Birsel Vardarlı Demirmen 12, Kelsey Plum 22, Bria Hartley 3, Esra Ural Topuz 6, Tuğçe Canıtez 11, Cecilia Zandalasini 7, Ayşe Cora 6, Özge Yavaş 4, Tilbe Şenyürek 2, Aybüke Yeşil

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Ify Ibekwe 23, Yvonne Anderson 16, Gamze Takmaz, Luca Ivankovic 16, Ezgi Manlacı, Gizem Sezer 6, Maja Miljkovic 2, Aysun Yararbaş, Maryam Gültekin, Cansu Çolak

1'İNCİ PERİYOT: 26 - 19

DEVRE: 46 - 38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63 - 53

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12'nci haftasında Bellona Kayseri Basketbol'u konuk ettik. Sarı-Lacivertli ekip baştan sonra önde götürdüğü mücadeleyi 89-63 kazanarak 10'uncu galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 23 sayıyla Bellona Kayseri Basketbol'dan Ify Ibekwe oldu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:21 Kaynak: DHA

Spor
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