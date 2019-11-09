Fenerbahçe, Beşiktaş'a kaybetmiyor! 6.5 yıl, 16 resmi maç oldu...

Fenerbahçe Beko, siyah-beyazlı takımla son 6,5 yılda oynadığı resmi maçların hiçbirini kaybetmedi. Rakibi karşısındaki son yenilgisini THY Avrupa Ligi son 16 turunda 5 Nisan 2013'te 80-73'lük sonuçla deplasmanda alan sarı-lacivertliler, daha sonra Beşiktaş'a galibiyet sevinci yaşatmadı.



Söz konusu 6,5 yılda oynanan 16 resmi maç da sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona erdi.



- Ligde 7,5 yıldır kaybetmiyor



Fenerbahçe Beko, rakibine ligde 7,5 yıldır maç kaybetmiyor.



Beşiktaş Sompo Sigorta karşısında ligdeki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de 77-74'lük skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 18 lig maçını da kazandı.



- Obradovic'in Beşiktaş'a karşı yenilgisi yok



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli takımdaki kariyerinde Beşiktaş'a hiç maç kaybetmedi.



Obradovic'in 2013 yılında göreve gelmesiyle Beşiktaş karşısında önemli bir üstünlük kuran sarı-lacivertliler, söz konusu 16 maçlık seriyi de bu sürede yakaladı.



- Ataşehir'de tek galibiyet



Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 2012 yılından bu yana iç saha maçlarını oynadığı Ataşehir'deki Ülker Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Etkinlik Salonu'nda sadece bir galibiyet alabildi.



Bu salonda rakibiyle 19 defa karşılaşan Fenerbahçe, 18'inden sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Ataşehir'de tek galibiyetini 9 Mayıs 2012'de aldı. Ataşehir'de bu maçtan oynanan 17 derbi de Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,