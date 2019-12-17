Fenerbahçe Beşiktaş, derbi iddaa oranları belli oldu! 3 gol çıkarsa...

Geçtiğimiz hafta sonu lig lideri Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada üst üste 6 galibiyetle gelen Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'a boyun eğdi.



Trabzonspor, Denizlispor'a yenildi - Başakşehir ise Konyaspor'a diş geçiremedi ve fırsatları tepen iki takım, ezeli rekabet için Kadıköy'de, 22 Aralık Pazar günü saat 19: 00'da kozlarını paylaşacak!



FENERBAHÇE FAVORİ, "KG VAR" POPÜLER!



Misli.com'daki oranlara baktığımızda ev sahibi Fenerbahçe'nin 1,95'lik iddaa oranıyla favori olduğunu görüyoruz.



Karşılaşmanın berabere bitmesi için verilen oran 3,00 - Beşiktaş'ın Kadıköy'den 3 puanla ayrılması ise 2,50 ile dikkat çekiyor...



Bu karşılaşmaya iddaa oynayan Misli.com üyeleri ise 1,38'lik orandan "KG VAR" tercihinde an itibariyle buluşmuş gözüküyor.



Mücadelede en az 3 gol bekleyenler ise "2.5 ÜST" tercihine 1,45'ten oynayabilir...

MİSLİ.COM'DA HEM TEK MAÇ FIRSATI, HEM DE