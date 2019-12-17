Fenerbahçe Beşiktaş, derbi iddaa oranları belli oldu! 3 gol çıkarsa... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Beşiktaş, derbi iddaa oranları belli oldu! 3 gol çıkarsa... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Beşiktaş, derbi iddaa oranları belli oldu! 3 gol çıkarsa...

6 saat önce

Geçtiğimiz hafta sonu lig lideri Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe Beşiktaş, derbi iddaa oranları belli oldu! 3 gol çıkarsa..., System.String[]

Geçtiğimiz hafta sonu lig lideri Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-1 yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada üst üste 6 galibiyetle gelen Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'a boyun eğdi.


Trabzonspor, Denizlispor'a yenildi - Başakşehir ise Konyaspor'a diş geçiremedi ve fırsatları tepen iki takım, ezeli rekabet için Kadıköy'de, 22 Aralık Pazar günü saat 19: 00'da kozlarını paylaşacak!


FENERBAHÇE FAVORİ, "KG VAR" POPÜLER!


Misli.com'daki oranlara baktığımızda ev sahibi Fenerbahçe'nin 1,95'lik iddaa oranıyla favori olduğunu görüyoruz.


Karşılaşmanın berabere bitmesi için verilen oran 3,00 - Beşiktaş'ın Kadıköy'den 3 puanla ayrılması ise 2,50 ile dikkat çekiyor...


Bu karşılaşmaya iddaa oynayan Misli.com üyeleri ise 1,38'lik orandan "KG VAR" tercihinde an itibariyle buluşmuş gözüküyor.


Mücadelede en az 3 gol bekleyenler ise "2.5 ÜST" tercihine 1,45'ten oynayabilir...

MİSLİ.COM'DA HEM TEK MAÇ FIRSATI, HEM DE

Fenerbahçe, Sivasspor, Beşiktaş, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:59 
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