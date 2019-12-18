Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'ın

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.



Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak hakemler açıklandı. 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı duyuruldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak.



Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıkladığı haftanın hakemleri şu şekilde:



20 Aralık Cuma



20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus



21 Aralık Cumartesi



15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık



17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen



20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat



22 Aralık Pazar



14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya



16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan



19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır



23 Aralık Pazartesi



20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler



20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek - İSTANBUL