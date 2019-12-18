Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'ın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'ın - Son Dakika

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'ın

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'ın, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak olan mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak hakemler açıklandı. 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasında Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı duyuruldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Bahattin Duran yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıkladığı haftanın hakemleri şu şekilde:

20 Aralık Cuma

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi

15.00 Yeni Malatyaspor- Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa - Gaziantep Futbol Kulübü: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe - Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar

14.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi

20.00 Konyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

(İHA)

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Euroleague hatasını kabul etti! Maç tekrar edilecek mi?
Eşref Hamamcıoğlu: "Bunun altından hiç kimse kalkamaz" Yenilgi sonrası Oğuzhan isyan ettirdi: Sana göre değil Maçın ardından

Son Dakika Haberleri
19:04 Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü - Son Dakika
19:03 "Trafik Eğitim Parkı" açıldı - Son Dakika
19:00 Alkollü mekan önündeki silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
19:00 Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak - Son Dakika
18:57 MSB: "Tel Abyad'daki patlamada 2 masum sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı" - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:08:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi Cüneyt Çakır'ın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]