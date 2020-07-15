Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başladı
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Sarı-lacivertliler derbinin hazırlıklarına yarın devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 00:31
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