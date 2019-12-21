Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarının tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarının tamamladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarının tamamladı

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi hazırlıklarının tamamladı, System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koordinasyon, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Tedavileri süren Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc özel program dahilinde takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almadı.


Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.


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Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:26 
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