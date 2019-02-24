Fenerbahçe, Beşiktaş Derbisine Hazır

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21.00'de Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.





Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21.00'de Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, saat 18.00'de başladı. Üst sahada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.



- İstanbul

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