Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine hazır

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Vodafone Park'ta yarın saat 19.00'da başlayacak derbide Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.