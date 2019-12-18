Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek - Son Dakika Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Cüneyt Çakır, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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