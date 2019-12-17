Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak - Son Dakika Spor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak, System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 22 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma için fiyatları 65 ila 750 lira olarak belirlenen biletler, ilk önce yarın Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyeleri ve temsilci üyeler için satışa çıkacak. Her üye bir bilet alabilecek.

Fenerbahçe Kart Sahipleri ve Fenercell abonelerine 19 Aralık Perşembe günü satılacak biletler, genel satışa ise 20 Aralık Cuma günü sunulacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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