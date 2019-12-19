Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan İstanbulspor maçında forma giyen futbolcular, yenilenme idmanı yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmanda koordinasyonun ardından çeşitli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

İdman dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc kendi programları dahilinde çalışırken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisi devam etti.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Ülker Stadı, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta N'Koudou sevinci
F.Bahçe beklenirken, Talisca'dan United itirafı geldi Umut Bulut yeni takımına imzayı attı! Transfer açıklandı Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor

Son Dakika Haberleri
21:45 Fenerbahçe HDI Sigorta - Cucine Lube Civitonova: 1-3 - Son Dakika Spor
21:40 Arkasspor-Dinamo Bükreş: 3-1 - Son Dakika Spor
21:38 Konuşma ve işitme engelli taraftara küfür cezası - Son Dakika Spor
21:37 Balıkesirspor'da İbrahim Halil Çolak'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika Spor
21:37 Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 0 - Altay: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor
21:19 Jose Mourinho, ısrarla Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'yi istiyor - Son Dakika Spor
20:33 Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:49:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]