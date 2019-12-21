Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Beşiktaş ile Ülker Stadyumu'nda yarın sahasında oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Beşiktaş ile Ülker Stadyumu'nda yarın sahasında oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel ve taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan Sadık Çiftpınar'ın tedavisi devam ederken; Hasan Ali, Moses ve Zajc ise özel program dahilinde çalıştı.

Sarı lacivertliler, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Fenerbahçe, maçın oynanacağı Ülker Stadyumu'na gitmek üzere yarın saat 17.00'da Samandıra'dan çıkış yapacak.


Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:58 Kaynak: DHA
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