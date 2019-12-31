Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeni ile Trabzospor ise 'talimatlara aykırı hareketi' yüzünden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bugün yapılan toplantı sonrası PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:



"Beşiktaş Kulübü'nün 27.12.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş -Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Gençlerbirliği Kulübü futbolcusu Nadir Çiftçi'nin 27.12.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Gençlerbirliği Kulübü futbolcusu Yasin Pehlivan'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



MKE Ankaragücü Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Yukatel Denizlispor Kulübü futbolcusu Modou Barrow'un 28.12.2019 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 29.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Trabzonspor Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan Trabzonspor -İstikbal Mobilya Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Kasımpaşa Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir Fk-Kasımpaşa Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Galatasaray Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan Galatasaray-Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Gaziantep Futbol Kulübü Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -BTC TURK Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



BTC TURK Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü -BTC TURK Yeni Malatyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BTC TURK Yeni Malatyaspor Kulübü futbolcusu Adis Jahovic'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Çaykur Rizespor Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 8/11. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Fenerbahçe Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor -Fenerbahçe Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Cesar Grup Ümraniyespor Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan Cesar Grup Ümraniyespor- Büyükşehir Belediye Erzurumspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Bursaspor Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan Bursaspor-HataysporTFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Ekol Hastanesi Balıkesirspor Kulübü'nün 28.12.2019 tarihinde oynanan Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor Futbol Kulübü TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Boluspor Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan Boluspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Boluspor Kulübü teknik sorumlusu Osman Özköylü'nün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,



Boluspor Kulübü futbolcusu Ümit Kurt'un aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Eskişehirspor Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan Boluspor-Eskişehirspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



Altay Kulübü'nün 29.12.2019 tarihinde oynanan Altay-Giresunspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



Altay Kulübü futbolcusu İbrahim Öztürk'ün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 30.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL