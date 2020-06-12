Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Umar Sadiq'ın peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Umar Sadiq için karşı karşıya geldi… Sırp basını, Fenerbahçe'nin bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Partizan'ın Nijeryalı forvetini scoutlarına izlettiğini yazdı. Bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 17 gol atan ve 14 asist yapan Sadiq iki ezeli rakibi transferde karşı karşıya getirirken, Nijeryalı yıldıza Avrupa'dan da birçok kulübün talip olduğu belirtiliyor.









Fenerbahçe'nin Vedat'ın satılma ihtimaline karşılık alternatif arayışında olduğu ve Sadiq'ın da bu isimlerden biri olduğu konuşuluyor. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki golcü için kulübü Partizan'ın ise 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli istediği iddia ediliyor.



AVRUPA DEVLERİ UMAR SADIQ'IN PEŞİNDE



Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılan Umar Sadiq'i takip eden diğer takımların ise Milan, Valencia, Manchester United, Anderlecht, Spartak Moskova, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova kulüplerin olduğu da öğrenildi. Sadiq daha önce Roma ve Glasgow Rangers formaları da giymişti.



KADERİ VEDAT MURIQI'YE BAĞLI



İngiliz ve İtalyan kulüplerinden ciddi teklifler alan Vedat Muriç iyi bir rakama satılırsa Fenerbahçe'nin Sadiq için atağa kalkacağı konuşuluyor. (Takvim)



