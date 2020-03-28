Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

İspanya La Liga takımlarından Real Betis, içinde Beşiktaş'ın olduğu 4 takıma sosyal medya hesabından 4 oyuncusunu yazarak meydan okudu.



Bu meydan okumaya yanıt veren siyah beyazlılar, efsanelerinden Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson'ı seçerek Fenerbahçe'nin olduğu 4 takıma meydan okudu.



Bu meydan okumaya olumlu yanıt veren sarı lacivertliler ise sosyal medya hesabından Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza



ve Toni Schumacher gibi efsane isimlerini yazarak karşılık verdi.



Bu meydan okumalar sosyal medyada giderek büyürken, birçok kulüp katılım sağladı.







?? Kabul ediyoruz @Besiktas°° Tarihimizde yer alan birçok idol oyuncu arasından seçtiğimiz 4 isim??



???? Lefter Küçükandonyadis



??? Can Bartu



?????? Alex de Souza



???? Toni Schumacher



Sıra sizde:



?????????????? @SheffieldUnited



???? @FCBarcelona



???? @FCBayern



???? @acffiorentina https://t.co/XA1wkrbH4H



— Fenerbahçe SK - ??#EvdeKal (@Fenerbahce) March 28, 2020