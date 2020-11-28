Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında puan farkını 10'a çıkarmak istiyor

-Sahasında Beşiktaş'a karşı son 16 lig maçında kaybetmedi

-Erol Bulut şanssızlığını yenmenin peşinde

-Gökhan Gönül forma giyecek -Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Sosa eski takımlarına karşı-Fenerbahçe'de 6 eksik

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük alacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Süleyman Özay üstlenecek.SAHASINDA BEŞİKTAŞ'A KARŞI SON 16 LİG MAÇINDA KAYBETMEDİFenerbahçe, evinde Beşiktaş ile oynadığı son 16 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerin 10'unda sahadan galip ayrılırken 6 mücadele beraberlikle sona erdi. Kadıköy'de Beşiktaş'a karşı yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, yarınki maçta da seriyi devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Hafta içi yapılan çalışmalarda rakibini ezberleyen sarı-lacivertli ekip, derbiyle birlikte vites yükseltip şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.FENERBAHÇE PUAN FARKINI 10'A ÇIKARMAK İSTİYORLigde geride kalan 9 hafta sonunda Fenerbahçe 20 puana sahipken, Beşiktaş'ın 13 puanı bulunuyor. Ezeli rakibini devirmek isteyen sarı-lacivertliler, hem şampiyonluktaki şansını kuvvetlendirmek hem de siyah-beyazlılarla arasındaki puan farkını 10'a çıkarmak istiyor.EROL BULUT ŞANSSIZLIĞI YENMENİN PEŞİNDE Diğer taraftan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş karşısındaki şanssızlığına son vermeyi amaçlıyor. Teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlılarla 6 kez karşılaşan Erol Bulut, bu maçlardan 5'inde yenilgi yaşarken 1'inde puan alabildi. Bulut, Yeni Malatyaspor'u çalıştırdığı dönemde Beşiktaş maçından 0-0'lık sonuçla 1 puanla sahadan ayrılmıştı. Bu sefer Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak ezeli rakiplerine karşı kulübede yer alacak Erol Bulut'un tek parolası, öğrencileriyle bu sınavı 3 puanla bitirerek siyah-beyazlılar karşısındaki şansızlığını da kırmak.Erol Bulut'un Beşiktaş karnesi şöyle: Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 0-0 (25 Kasım 2017)Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 3-1 (22 Nisan 2018)Beşiktaş-Yeni Malatyaspor: 2-1 (15 Eylül 2018)Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: 1-2 (15 Şubat 2019)Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0 (6 Ekim 2019)Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-2 (28 Şubat 2020)GÖKHAN GÖNÜL, CANER ERKİN VE SOSA ESKİ TAKIMLARINA KARŞIFenerbahçe'de derbi öncesinde Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, hafta boyunca Beşiktaş maçına yetişebilmek için yoğun çaba sarf etti. Dün takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül'ün Beşiktaş maçında ilk 11'de yer alması bekleniyor.Öte yandan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'ün yanı sıra Caner Erkin ile Jose Sosa da eski takımlarına karşı forma giyecek.FENERBAHÇE'DE 6 EKSİKÖte yandan, sarı-lacivertli ekip önemli maça 6 futbolcusundan yoksun çıkacak. Zorlu derbide Harun Tekin, Sinan Gümüş, Valencia, Tolga Ciğerci, Nazım Sangare ile Mbwana Samatta sahada yer alamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Beşiktaş maçına şu 11'le çıkması bekleniyor: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Perotti, Cisse.