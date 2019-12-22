Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru - Son Dakika

Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru
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Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park önünde toplanmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:20 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park önünde toplanmaya başladı. Taraftarlar burada bulunan arama noktalarında üst aramasından geçirilerek polis kontrolünde stada götürülecekleri alana alındı.
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