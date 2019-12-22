Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru - Son Dakika

Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park önünde toplanmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş taraftarları, Vodafone Park önünde toplanmaya başladı. Taraftarlar burada bulunan arama noktalarında üst aramasından geçirilerek polis kontrolünde stada götürülecekleri alana alındı.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçına doğru

Fenerbahçe, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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