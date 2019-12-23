Fenerbahçe - Beşiktaş maçından öğrendiğimiz 5 gerçek - Son Dakika
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Fenerbahçe - Beşiktaş maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

6 saat önce

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ön plana çıkan 5 maddeGUSTAVO, ELNENY'Yi GEÇTiDerbi öncesi en çok merak ettiğimiz Gustavo-Elneny eşleşmesinden kimin galip çıkacağı idi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçından öğrendiğimiz 5 gerçek, System.String[]

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ön plana çıkan 5 madde


GUSTAVO, ELNENY'Yi GEÇTi


Derbi öncesi en çok merak ettiğimiz Gustavo-Elneny eşleşmesinden kimin galip çıkacağı idi. Gustavo büyük fark attı. Brezilyalı futbolcu son derece kritik hamleler yaptı.


KAPTANLIK BANDI COŞTURDU


OZAN, bu sezona zaten çok iyi başlamıştı. Kaptanlık pazubandı onu daha da coşturdu. Dün sahanın en iyilerinden biriyd


YANAL'IN KRİTİK HAMLESİ


ERSUN Yanal'ın Zanka'nın yerine stoper mevkisinde, ondan çok daha hızlı ve oynamaya istekli olan Jailson'u oynatması, Fenerbahçe'nin galibiyetinde büyük rol oynadı.


LJAJIC YAPAMADI


ABDULLAH Avcı'nın ikinci yarıda oyunu yönetsin, hücumları canlandırsın diye aldığı Adem Ljajic, beklenenin çok altında oynadı.


REBOCHO İLE OLMAZ


REBOCHO'nun Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir kulüpte oynayacak kapasitede olmadığı gerçeği dün bir kez daha ortaya çıktı. Çok önemli hatalar yaptı.


Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 07:58 
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