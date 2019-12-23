Fenerbahçe - Beşiktaş maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ön plana çıkan 5 madde



GUSTAVO, ELNENY'Yi GEÇTi



Derbi öncesi en çok merak ettiğimiz Gustavo-Elneny eşleşmesinden kimin galip çıkacağı idi. Gustavo büyük fark attı. Brezilyalı futbolcu son derece kritik hamleler yaptı.



KAPTANLIK BANDI COŞTURDU



OZAN, bu sezona zaten çok iyi başlamıştı. Kaptanlık pazubandı onu daha da coşturdu. Dün sahanın en iyilerinden biriyd



YANAL'IN KRİTİK HAMLESİ



ERSUN Yanal'ın Zanka'nın yerine stoper mevkisinde, ondan çok daha hızlı ve oynamaya istekli olan Jailson'u oynatması, Fenerbahçe'nin galibiyetinde büyük rol oynadı.



LJAJIC YAPAMADI



ABDULLAH Avcı'nın ikinci yarıda oyunu yönetsin, hücumları canlandırsın diye aldığı Adem Ljajic, beklenenin çok altında oynadı.



REBOCHO İLE OLMAZ



REBOCHO'nun Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir kulüpte oynayacak kapasitede olmadığı gerçeği dün bir kez daha ortaya çıktı. Çok önemli hatalar yaptı.



