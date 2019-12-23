Fenerbahçe - Beşiktaş maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

İşte Fenerbahçe - Beşiktaş maçında ön plana çıkan 5 madde
GUSTAVO, ELNENY'Yi GEÇTi
Derbi öncesi en çok merak ettiğimiz Gustavo-Elneny eşleşmesinden kimin galip çıkacağı idi. Gustavo büyük fark attı. Brezilyalı futbolcu son derece kritik hamleler yaptı.
KAPTANLIK BANDI COŞTURDU
OZAN, bu sezona zaten çok iyi başlamıştı. Kaptanlık pazubandı onu daha da coşturdu. Dün sahanın en iyilerinden biriyd
YANAL'IN KRİTİK HAMLESİ
ERSUN Yanal'ın Zanka'nın yerine stoper mevkisinde, ondan çok daha hızlı ve oynamaya istekli olan Jailson'u oynatması, Fenerbahçe'nin galibiyetinde büyük rol oynadı.
LJAJIC YAPAMADI
ABDULLAH Avcı'nın ikinci yarıda oyunu yönetsin, hücumları canlandırsın diye aldığı Adem Ljajic, beklenenin çok altında oynadı.
REBOCHO İLE OLMAZ
REBOCHO'nun Beşiktaş gibi büyük hedefleri olan bir kulüpte oynayacak kapasitede olmadığı gerçeği dün bir kez daha ortaya çıktı. Çok önemli hatalar yaptı.