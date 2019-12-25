Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a Süper Lig'in 17.... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a Süper Lig'in 17.... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a Süper Lig'in 17....

6 saat önce

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a Süper Lig'in 17...., System.String[]

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan'a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi. - İSTANBUL

Mete Kalkavan, Cüneyt Çakır, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:36 Kaynak: İHA
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