Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.







Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.



Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.