Fenerbahçe, Beşiktaş mesaisine devam ediyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Beşiktaş mesaisine devam ediyor

Fenerbahçe, pazar günü konuk olacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti.

Fenerbahçe, pazar günü konuk olacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarına bu akşam yaptığı idmanla devam etti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas organizasyonları çalışan sarı-lacivertliler, idmanı çift kale maçla noktaladı.


Fenerbahçe, Beşiktaş mesaisi hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 23:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Beşiktaş mesaisine devam ediyor - Son Dakika Spor
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