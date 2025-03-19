Fenerbahçe, Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak - Son Dakika
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Futbol

Fenerbahçe, Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak

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Fenerbahçe, milli ara sonrası ligde 28 Mart Cuma günü Bodrum FK'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde Fas Milli Takımı'na giden En Nesyri ile Amrabat'ın Türkiye'ye dönüşünün 27 Mart Perşembe sabah saatlerini bulması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi, Faslı yıldızların antrenman bile yapamadan kafileye dahil olması üzerine TFF'den maçın ertelenmesini isteyecek.

19.03.2025 11:29
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında c¸ok kritik 2 puan kaybeden Fenerbahçe, bir mac¸ eksikle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine du¨s¸müştü. milli ara sonra zorlu bir sürece girecek olan sarı-lacivertliler, TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor.

FASLI YILDIZLARI GEÇ GELECEK

Teknik direkto¨r Jose Mourinho'nun oyun sisteminin iki o¨nemli ismi Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'yla iki o¨nemli mac¸a c¸ıkacak. 22 Mart'ta Nijer deplasmanında forma giyecek olan ikili, 26 Mart'ta Tanzanya mac¸ına c¸ıkacak. Bu kars¸ılas¸ma TSI· 00.30'da bas¸layacak. Fenerbahc¸e'nin Faslı yıldızları, gece gec¸ saatlerde uc¸agˆa binip, Tu¨rkiye'nin yolunu tutacak. Pers¸embe gu¨nu¨nün ilk ıs¸ıklarıyla I·stanbul'da olması beklenen iki futbolcu, idman bile yapamadan kafileyle Bodrum'a hareket edecek.

FENERBAHÇE'DEN ERTELEME BAŞVURUSU

Sözcü'nün haberine göre; yanlıs¸ fikstu¨r planlamasından dolayı federasyona bir hayli tepkili olan Fenerbahc¸e yo¨netimi,Bodrum FK mac¸ı ic¸in giris¸imlere bas¸lanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapmayı planlıyor.

BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lige tutunmak isteyen son haftaların formda takımı Bodrum FK ile 28 Mart Cuma gu¨nu¨ saat 20.30'da deplasmanda kars¸ılas¸acak.

Fenerbahçe, Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF\'ye başvuru yapacak

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Son Dakika Futbol Fenerbahçe, Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • REŞİT ÇINAR:
    KOSKOCAM TAKIM İKİ FUTBOLCUNUN KADERİNEMİ KALMIŞ Kİ ERTELEME İSTİYORLAR. YA BU FUTBOLCULAR SAKAT OLSAYDI NE OLACAKTI 92 10 Yanıtla
  • Mehmet Akif:
    Futbol tarihinde görülmemiş olay. Real Madir bile Ronaldoyu beklemiyordu, bu neyin korkusu ? Ama herzamanki gibi kabul edilir, sebebini herkes biliyor :)) 54 4 Yanıtla
  • İskender koknaroglu:
    Acun geldi FB bitti.gecmis olsun Şampiyon GS 46 2 Yanıtla
  • Osman KOÇ osman05koc@gmail:
    Ağlama fener ağlama şu düştüğünüz duruma bakın koca takım iki futbolcu ya kalmış 29 2 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    Hani Beşiktaşla Trabzonla falan oynayacak olsanız tamam da Bodrum ya!! Bak kalede sizin yan sanayi Gökhan'da var. stres yapmayın bu kadar! 27 1 Yanıtla
  • Kaan Yıldız:
    ERTELERSEN ADAM DEĞİLSİN TFF!! 28 0 Yanıtla
  • rs202020:
    TFF başvuruyu kabul etmezse Televole ACUN çok sinirlenir ve hiçbirimiz bunu istemeyiz.. Çünkü çok sinirlenince SORVİVOR Acun'un neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz... 21 0 Yanıtla
  • etematakan44:
    fenerbahçe olmasa ligde kiminle dalga geçeceğiz 18 0 Yanıtla
  • emre araçlı:
    koskoca Fener 2 oyuncayamı bağlı 13 0 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    bu yapılırsa tff diye bir kurumun varlığı boşa düşer 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapacak - Son Dakika
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