Fenerbahçe, Bodrum FK maçının ertelenmesi için TFF\'ye başvuru yapacak

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kadıköy'de Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yarışında c¸ok kritik 2 puan kaybeden Fenerbahçe, bir mac¸ eksikle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine du¨s¸müştü. milli ara sonra zorlu bir sürece girecek olan sarı-lacivertliler, TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor.

FASLI YILDIZLARI GEÇ GELECEK

Teknik direkto¨r Jose Mourinho'nun oyun sisteminin iki o¨nemli ismi Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'yla iki o¨nemli mac¸a c¸ıkacak. 22 Mart'ta Nijer deplasmanında forma giyecek olan ikili, 26 Mart'ta Tanzanya mac¸ına c¸ıkacak. Bu kars¸ılas¸ma TSI· 00.30'da bas¸layacak. Fenerbahc¸e'nin Faslı yıldızları, gece gec¸ saatlerde uc¸agˆa binip, Tu¨rkiye'nin yolunu tutacak. Pers¸embe gu¨nu¨nün ilk ıs¸ıklarıyla I·stanbul'da olması beklenen iki futbolcu, idman bile yapamadan kafileyle Bodrum'a hareket edecek.

FENERBAHÇE'DEN ERTELEME BAŞVURUSU

Sözcü'nün haberine göre; yanlıs¸ fikstu¨r planlamasından dolayı federasyona bir hayli tepkili olan Fenerbahc¸e yo¨netimi,Bodrum FK mac¸ı ic¸in giris¸imlere bas¸lanması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapmayı planlıyor.

BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, milli ara sonrası Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lige tutunmak isteyen son haftaların formda takımı Bodrum FK ile 28 Mart Cuma gu¨nu¨ saat 20.30'da deplasmanda kars¸ılas¸acak.