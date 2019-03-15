Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe Boks Şubesi Sporcuları Yarı Finalde

Fenerbahçe Boks Şubesi Sporcuları Yarı Finalde

12 dakika önce

Fenerbahçe Boks Şubesi Sporcuları Marmaris'te devam Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Boks Şubesi Sporcuları Yarı Finalde, System.String[]
Fenerbahçe Boks Şubesi Sporcuları Marmaris'te devam Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe Bok Şubesi Sporcuları, Marmaris'te devam Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda bugün yapılan çeyrek final müsabakalarında birçok sporcusuyla yarı finale yükselerek büyük başarı gösterdi. Şampiyonaya yarı finalde adını yazdıran Fenerbahçeli sporcular Tolga Kaya, Samet Tekin, Celal Bayburtlu ve Muhammet Deniz oldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:04 Kaynak: İHA

Spor
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