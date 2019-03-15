Fenerbahçe Boks Şubesi Sporcuları Yarı Finalde
12 dakika önce
Fenerbahçe Boks Şubesi Sporcuları Marmaris'te devam Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe
Boks Şubesi Sporcuları Marmaris
'te devam Yıldızlar Türkiye
Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe Bok Şubesi Sporcuları, Marmaris'te devam Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda bugün yapılan çeyrek final müsabakalarında birçok sporcusuyla yarı finale yükselerek büyük başarı gösterdi. Şampiyonaya yarı finalde adını yazdıran Fenerbahçeli sporcular Tolga Kaya
, Samet Tekin, Celal Bayburtlu ve Muhammet Deniz
oldu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:04 Kaynak: İHA
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