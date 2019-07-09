Fenerbahçe-Boluspor hazırlık maçının değerlendirmesi yapıldı
42 dakika önce
Fenerbahçe ile Boluspor arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde, değerlendirme toplantısı yapıldı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
ile Boluspor
arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde, değerlendirme toplantısı yapıldı.
Süper Lig'in yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası
Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe'de kampın son günü Boluspor ile oynanacak olan hazırlık maçının değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
, idari menajer Volkan Ballı
, Kaynaşlı
Belediye Başkanı Birol Şahin
, Düzce Jandarma
Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya
ve Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu katıldı. Görüşmenin sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi. - DÜZCE
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