Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Emre'nin veliahtı...

Başakşehir, 23 Ağustos'ta İrfan Can'ın kontratını uzattı. Ancak Sarı- Lacivertliler'in milli yıldızdan vazgeçmeye hiç niyeti yok. Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakmayı planlıyor. Hem Ersun Yanal hem de yönetim, İrfan Can'ı, Emre'nin veliahtı olarak görüyor. 39 yaşındaki oyuncu da eski takım arkadaşının mutlaka transfer edilmesi görüşünde.



Kolay değil ama...



Fenerbahçe, İrfan Can'ı çok istiyor ancak transfer etmesi yine hiç kolay değil. Başarılı oyuncunun sözleşmesini yeni uzatmasının yanı sıra, milli takımdaki performansıyla Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çekmesi; Sarı-Lacivertli ekibin işini zorlaştırıyor.Ancak yönetim, Fenerbahçe orta sahasında yıllarca görev alıp, kaptanlık pazubandını takma potansiyeline sahip 24 yaşındaki yıldız için tüm imkanlarını seferber etmeye kararlı.



Fransız yıldızlara geçit vermedi



İrfan Can, Fransa maçında dünyaca ünlü yıldızlara karşı çok iyi bir performans sergiledi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 10 ikili mücadelenin 8'ini kazandı, yüzde 74.3 pas isatebiyle oynadı ve 2 top kaptı. İrfan, sergilediği futbolla gecenin en iyilerinden biri oldu.