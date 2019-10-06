Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, borsa liginde şampiyon
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Fenerbahçe, borsa liginde şampiyon

1 saat önce

Fenerbahçe, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

Fenerbahçe, borsa liginde şampiyon, System.String[]

Fenerbahçe, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Eylülde yüzde 20,4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör endeksi olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:36 
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