Fenerbahçe, borsa liginde şampiyon
1 saat önce
Fenerbahçe, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.
Fenerbahçe, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Eylülde yüzde 20,4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör endeksi olarak kayıtlara geçti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:36
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