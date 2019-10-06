Fenerbahçe, borsa liginde şampiyon

Fenerbahçe, yüzde 42,4 ile Borsa İstanbul'da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Eylülde yüzde 20,4 değer kazanan spor endeksi, Borsa İstanbul'daki sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör endeksi olarak kayıtlara geçti.