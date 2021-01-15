Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı

15.01.2021 22:17

Fenerbahçe, Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır." denildi.

115 MAÇTA 13 ASİST 13 GOL

23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısında yetişti. 2017'de QPR'a giden Bright Osayi-Samuel, 115 maçta 13 gol ve 13 asistle oynadı.

Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, İngiltere, Rangers, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika Spor


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