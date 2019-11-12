Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Son Dakika Spor Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

7 saat önce

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, gözünden operasyon geçiren teknik direktör Ersun Yanal'ın katılmadığı, takımın yardımcı antrenör Volkan Kazak yönetiminde çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, gözünden operasyon geçiren teknik direktör Ersun Yanal'ın katılmadığı, takımın yardımcı antrenör Volkan Kazak yönetiminde çalıştığı belirtildi.


Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı antrenmana, 19 yaş altı takımından 5 oyuncunun alındığı aktarıldı.


Sarı-lacivertlilerin idmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması ile çift kale maç yaptığı kaydedildi.


Max Kruse ve Luiz Gustavo'nun özel program dahilinde çalıştığı, Adil Rami'nin ise takımla antrenman yaptığı duyuruldu.


Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Hematoloji Bölümünde tedavi gören çocukların idmandan önce teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldiği, oyuncuların hematoloji hastalıklarına dikkati çekmek amacıyla sağlık maskesi takarak, üstünde "Hayallerimize sen de destek ol" yazısının olduğu pankartı açtığı bildirildi. Yaptıkları resimleri futbolculara takdim eden çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildiği ifade edildi.


Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Ekonomimiz aleyhinde algı oluşturmaya çalışanlara karşı hukuki süreç başlatıldı Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: "Pişman değilim, ben sadece içiciyim"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 06:58:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]