Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, BtcTuk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, BtcTuk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 18: 30'da başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Simon Falette sakatlıkları sebebiyle, Miha Zajc ise ülkesinde olmasından dolayı görev alamazken Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman cezalı durumda olduğu için karşılaşmayı tribünden takip etti.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, ligin 28'inci haftasında oynanan Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Karapınar, Tolga, Falette ve Ferdi'nin yerine sakatlığı geçen Serdar Aziz, Jailson ve Mehmet Ekici'ye görev verdi.

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Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Yeni Malatyaspor maçına şu 11'le çıktı: " Altay, Dirar, Serdar Aziz, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Rodrigues, Mehmet Ekici, Vedat Muriç."

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Hasan Özer ise şu 11'i sahaya sürdü: "Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Ahmed, Kjartansson."

JAİLSON 106 GÜN SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Jailson, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında orta sahada görev aldı. Savunmada yaşanan eksiklerden dolayı uzun süre stoperde görev alan ve performansı ile tepkileri üzerine çeken Jailson, Yeni Malatyaspor mücadelesiyle kendi pozisyonuna döndü. Jailson bu karşılaşma ile 106 gün sonra ise 11'de görev aldı. Brezilyalı futbolcu en son koronavirüs salgını öncesinde oynanan Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Yeni Malatyaspor maçının son çalışmasında adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette ağrıları devam ettiği için karşılaşmada görev alamadı. Fenerbahçe'de ayrıca Miha Zajc, ailevi nedenlerden dolayı ülkesine gitti.  Kulüpten izin alarak ülkesi Slovenya'ya giden Zajc, mücadelede yer alamazken, hafta sonunu ailesiyle birlikte geçirip pazartesi takıma dahil olacak.

HİKMET KARAMAN TRİBÜNDE

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçını tribünden takip etti. Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe ile oynanan karşılaşmada hakeme yönelik itirazlar sonrası kırmızı kart gören Hikmet Karaman, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamadı. Tecrübeli teknik adam karşılaşmayı tribünden takip ederken takımın başına Hasan Özer çıktı.


Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Jailson, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 18:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor
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