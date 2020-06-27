Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika

Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, geride kalan hafta oynanan Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

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Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci ile adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette, kadroda yer almadı. Bu iki oyuncunun yanı sıra, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan bir diğer oyuncu Ferdi Kadıoğlu ise teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesine çekildi.

Fenerbahçe'de, bu isimlerin yerine sakatlığı geçen Serdar Aziz, Jailson ve Mehmet Ekici sahaya sürüldü.

Ayrıca, ailevi sebepler dolayısıyla ülkesi Slovenya'ya giden Miha Zajc da kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında, Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Garry Rodrigues ve Vedat Muric 11'i ile mücadele verdi.

Jailson 106 gün sonra

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, uzun bir aradan sonra ilk 11'de oynadı.

Savunmadaki eksikler nedeniyle uzun süre stoperde görev yapan ve kötü performansıyla tepki toplayan Jailson, Yeni Malatyaspor karşısında kendi pozisyonunda şans buldu.

Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de görevlendirildi. Brezilyalı oyuncu, ligde son olarak pandemiden önce deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

Serdar Aziz döndü

Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında formasına kavuştu.

Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyen tecrübeli stoper, ilk 11'deki yerini aldı.

Gustavo yine stoperde

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da savunmada görev yaptı.

Başarılı orta saha, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında yine bu pozisyonda görevlendirilmişti.

Hikmet Karaman cezalı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, cezalı olması nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında takımının başında görev yapamadı.

Ligde geride kalan hafta oynanan Göztepe maçında kırmızı kart gören Karaman, 1 maç ceza almıştı. Karaman'ın yerine yardımcısı Hasan Özer takımın başında sahaya çıktı.

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Jailson, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 18:51 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika Spor
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