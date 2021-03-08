Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaşarak kulüp rekoru kırdı - Son Dakika

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaşarak kulüp rekoru kırdı

08.03.2021 23:16

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 35 puan topladı ve 2,50 puan ortalamasına ulaştı. Sarı-lacivertliler böylece kulüp tarihinin en yüksek deplasman puanı ortalamasına ulaştı. Avrupa'nın beş büyük ligi ile Süper Lig göz önüne alınınca en iyi ikinci takım oldu. Bu alanda birinci takım ise 2,62 puan ortalamasıyla Milan.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçta 11 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgi aldı ve 35 puan topladı. Fenerbahçe böylece deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaştı. Erol Bulut'un ekibi kulüp tarihinin en yüksek deplasman puanı ortalamasına ulaşırken Avrupa'nın beş büyük ligi ile Süper Lig göz önüne alınınca en iyi ikinci takım oldu.

SÜPER LİG VE BEŞ BÜYÜK LİG DEPLASMAN PUAN ORTALAMALARI

2,62 - Milan

2,50 - Fenerbahçe

2,42 - Atletico Madrid

2,31 - Manchester City

2,31 - Lille

2,27- Leicester City

2,15 - Barcelona

2,08 - Bayern Münih

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaşarak kulüp rekoru kırdı

Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 2,50 puan ortalamasına ulaşarak kulüp rekoru kırdı - Son Dakika Spor


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