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Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi - Son Dakika

Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi

16.08.2021 12:36

Dün oynanan Adana Demir maçında karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Serdar Dursun, omzundaki sakatlığı işaret ederek değişiklik istemişti. Yapılan tetkikler sonrasında kötü haber geldi. Serdar'ın köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.

Fenerbahçe henüz sezon başındayken olumsuzluklarla boğuşmaya başladı. Pelkas, Valencia, Mert Hakan'ın sakatlığı derken kervana Serdar Dursun da katıldı. Adana Demir maçında ikinci yarı oyuna dahil olan Serdar'ın köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.

Fenerbahçe sezon başında revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe sezon başında revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi
Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Valencia, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi - Son Dakika Spor


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