Fenerbahçe henüz sezon başındayken olumsuzluklarla boğuşmaya başladı. Pelkas, Valencia, Mert Hakan'ın sakatlığı derken kervana Serdar Dursun da katıldı. Adana Demir maçında ikinci yarı oyuna dahil olan Serdar'ın köprücük kemiğinde kırık tespit edildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe bu sezon revire döndü! Bir kötü haber de Serdar Dursun'dan geldi - Son Dakika Spor