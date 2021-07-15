Akbank'ın ardından bir bankada daha sistem çöktü! Mobil şube ve ATM'ler hizmet dışı kaldı

15 Temmuz'un en genç gazisi! Mahkemede hainlerin karşısına geçip tokat gibi bir soru sordu

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ikinci hazırlık maçında 19 Temmuz Pazartesi günü Samandıra'da Kasımpaşa ile karşılaşacak ve sonrasında ise yurt dışında bir turnuvada yer alacak.

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak - Son Dakika Spor

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R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil

15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?