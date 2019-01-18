Fenerbahçe, Bursaspor Hazırlıklarına Başladı
31 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında, 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında, 21 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri
'nde Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ümraniyespor karşılaşmasında maça ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular da ilk etapta salonda egzersiz yaptı. Sahada yapılan ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, U21 Takımı ile çift kale maç oynandı. Antrenman çeşitli hücum varyasyonlarının ardından da idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu
Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:10 Kaynak: İHA
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