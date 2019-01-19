Fenerbahçe, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
1 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Bursaspor
ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz yapan futbolcular, ikinci bölümde ise dar alanda pas çalışmalarının ardından ayak tenisi maçı yaptı. Çalışma; taktiksel ve bireysel antrenmanlarla sona erdi.
Sarı lacivertli ekip Bursaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:27 Kaynak: DHA
Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı
Yönetimle Görüşen Ersun Yanal: Transfer İstiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı