Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Bütün Yayınlarını Durdurdu

Fenerbahçe, Bütün Yayınlarını Durdurdu

6 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, 4 sene önce Çaykur Rizespor maçı dönüşü takım otobüsünün kurşunlanmasından sonra olayın faillerinin bulunmaması nedeniyle, kulüp televizyonu, internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını tepki amaçlı dondurdu.

Fenerbahçe, Bütün Yayınlarını Durdurdu, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, 4 sene önce Çaykur Rizespor maçı dönüşü takım otobüsünün kurşunlanmasından sonra olayın faillerinin bulunmaması nedeniyle, kulüp televizyonu, internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını tepki amaçlı dondurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, 4 Nisan 2015 tarihinde ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçının dönüşünde takım otobüsünün kurşunlanmasıyla ilgili faillerinin bulunamamasını protesto etmek için Fenerbahçe TV'yi ve tüm sosyal medya hesaplarındaki içerikleri geçici süreyle askıya aldı. Öte yandan Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Alex de Souza heykelinin de üstü siyah bir bezle örtüldü.

Ne olmuştu?

2014-2015 sezonunda Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleyi 5-1 kazanmıştı. Maçın ardından kafile Trabzon Havalimanı'na gitmek için otobüs ile Rize'den Trabzon'a hareket etmişti. Futbolcu ve yöneticileri taşıyan otobüs, Sürmene ilçesi girişinde silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda yaralanan otobüs şoförü Ufuk Kıran, takımın doktoru tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:07 Kaynak: İHA

Spor
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