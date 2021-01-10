Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

10.01.2021 14:13
Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idman, saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Tolga Ciğerci ve Diego Perotti, antrenmanı bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Jose Sosa ve Kemal Ademi çalışmalarını salonda sürdürürken, Filip Novak ise sahada koşu çalışmalarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkacak özel uçakla Erzurum'a hareket edecek. - İSTANBUL

Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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