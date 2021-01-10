Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü saat 16.00'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idman, saat 11.30'da ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maç ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Tolga Ciğerci ve Diego Perotti, antrenmanı bireysel programlar eşliğinde tamamladı. Jose Sosa ve Kemal Ademi çalışmalarını salonda sürdürürken, Filip Novak ise sahada koşu çalışmalarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkacak özel uçakla Erzurum'a hareket edecek. - İSTANBUL