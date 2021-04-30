Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 39. haftasında 3 Mayıs Pazartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Son oynanan Aytemiz Alanyaspor müsabakasına ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan oyunculardan Nazım Sangare bireysel çalıştı, Altay Bayındır, Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar'ın ise tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Son Dakika

Skandal olay! Yanlışlıkla bir yerine beş doz aşı yapılan kişi hastaneye kaldırıldı

Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 394 kişi vefat etti, 31 bin 891 yeni vaka tespit edildi

"Şok denetim" uygulamasına takıldı, ücretsiz doldurduğu sular pahalıya patladı

Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış

Veda mesajıyla eleştirilen Aygün Aydın, hem Hakan Sabancı'ya hem de Türklere hakaret etti

Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var

Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı

2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu