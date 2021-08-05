Fenerbahçe, Çağatay Kurukalıp'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağatay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak renklerine kattı.
Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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