Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürdü

Isınma hareketleriyle başlayan idman, birebir çift minyatür kaleli savunma ve hücum çalışmasıyla devam etti.

İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü

Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok