Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı...

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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