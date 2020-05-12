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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı...
7 saat önce
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 05:44 Kaynak: AA
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