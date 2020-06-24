Fenerbahçe, Caner Erkin'le el sıkıştı! Maaşı... - Son Dakika

Fenerbahçe, Caner Erkin'le el sıkıştı! Maaşı...

Fenerbahçe daha sezon bitmeden transfer piyasasında rüzgar gibi esmeye başladı.

Fenerbahçe daha sezon bitmeden transfer piyasasında rüzgar gibi esmeye başladı. Mert Hakan Yandaş'ın Cim Bom'un elinden kapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Caner Erkin transferinde de mutlu sona yakın.

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31 yaşındaki sol bek, kulübü Beşiktaş ile bitecek olan sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlayamadı. Deneyimli oyuncunun menaceri Batur Altıparmak dün yaptığı açıklamada, "Sezon sonunda Caner'in Beşiktaş ile devam etmemesine karar verdik" dedi.


Emre Belözoğlu'nun yeniden Çubuklu formayla görmeyi çok istediği yıldız futbolcu, Sarı- Lacivertliler'e yeşil ışık yaktı. Tarafların 1 milyon Euro maaş ve imza parası üzerinde 3 senelik sözleşme konusunda el sıkıştıkları öğrenildi.


Hasan Ali gidebilir


Sarı-Lacivertliler'de bu sezon kadrodaki tek sol bek Hasan Ali Kaldırım'da. 30 yaşındaki oyuncu sakatlığı yüzünden ligde sadece 12 maçta forma giyebildi.


Birçok kez performansı nedeniyle eleştirilen Hasan Ali'nin de sözleşmesi sona eriyor. Milli sol bek, Kasımpaşa maçı sonrası gazetecilere hakkında çıkan haberler nedeniyle isyan ederken, ayrılacağının sinyalini vermişti. Hasan Ali takımda kalmazsa, Caner Erkin'in yanı sıra bir sol bek daha alınacak. (Fanatik)


Mert Hakan Yandaş, Caner Erkin, Fenerbahçe, Hasan Ali, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 09:39 

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Caner Erkin'le el sıkıştı! Maaşı... - Son Dakika Spor
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