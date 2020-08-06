Fenerbahçe Caner Erkin' transferini de açıkladı

Fenerbahçe 201-2016 yılları arasında sarı lacivertli formayı giyen Caner Erkin'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Caner Erkin, eski takımı Fenerbahçe'ye döndü.

Sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, eski futbolcusu Caner Erkin ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli yöneticiler, bugün Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak ile son kez bir görüşme gerçekleştirdi. Olumlu geçen görüşmenin sonunda taraflar anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;

Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle Sarı Lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz.