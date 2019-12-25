Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor

6 saat önce

Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a hazırlanıyor, System.String[]

Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.30'da salonda sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya geçen sarı lacivertli futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Can Bartu Tesisleri, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:06 Kaynak: DHA
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