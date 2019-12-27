Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, dar alanda yapılan çift kale maçla idman sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra Rize'ye gidecek.


Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:46 Kaynak: DHA
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