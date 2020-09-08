Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde başlayan çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketiyle başladı. Antrenmanın basına açık son bölümünde ise 5'e 3 top kapma çalışması yapıldı. Hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muriqi ile Garry Rodrigues antrenmanda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Jose Sosa ise öğlen saatlerinde takımdan ayrı salon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL